В АТОР назвали главное преимущество отдыха в России перед Турцией

Главным преимуществом отдыха во время пандемии коронавируса на курортах России перед Турцией является более низкая стоимость. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС (трансляция доступна на официальной странице агентства в Facebook).

По ее словам, отпуск в объектах размещения эконом-сегмента на отечественных курортах обойдется туристам в среднем на 20 процентов дешевле, чем в аналогичных вариантах эконом-сегмента в Турции.

«И это довольно существенное преимущество и существенный фактор для многих наших потребителей», — подчеркнула Ломидзе, добавив, что в целом открытие турецких курортов для россиян можно считать положительным фактором, в том числе с психологической точки зрения — на фоне ряда введенных из-за вспышки COVID-19 мер.

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В ходе данной пресс-конференции Ломидзе также предупредила российских туристов о «сложном моменте» при поездках на отдых в Турцию во время пандемии коронавируса. По ее словам, у путешественников могут возникнуть трудности в процессе проверки на наличие признаков COVID-19 в турецких аэропортах, которая проводится сразу после высадки из самолета и до прохождения паспортного контроля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с августа. Он отметил, что первое время полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться.

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