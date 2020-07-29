В России рассказали об изменении цен на отдых после открытия Турции

Цены на отдых на курортах России могут измениться после возобновления авиасообщения с Турцией. Об этом в среду, 29 июля, заявили эксперты, опрошенные порталом Ассоциации туроператоров России.

Как отметили специалисты, россиянам не стоит в ближайшее время ожидать скидок на отечественных курортах, поскольку на них и так «сохраняется стабильный спрос». Однако выгодные предложения могут появиться в конце августа, через некоторое время после открытия популярных у туристов Турции и, возможно, Абхазии.

«Не думаю, что российские отели испугаются конкуренции с Турцией и начнут снижать цены. Снижение возможно на период завершения сезона — вторая половина сентября и начало октября», — отметила директор по маркетингу сети турагентств «1001 тур» Мария Лещева, добавив, что пока не получала спецпредложений от гостиниц.

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В свою очередь, представители туроператора ANEXTour отметили, что скидок на проживание в высокоуровневых отелях на российском юге ждать не стоит — номеров там уже «практически нет в наличии». «Они все забронированы до осени и большая часть стоит в stop sale (прекращение приема гостей в связи с полной загрузкой — прим. «Ленты.ру»)», — отметили в пресс-службе компании.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с августа. Первыми странами, с которыми Россия восстановит перелеты, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). По данным источника ТАСС, следующими государствами, доступными для российских туристов, могут стать Мальдивы и Южная Корея.

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