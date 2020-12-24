Россияне потратили миллиарды рублей на жилье в Турции

За последние полгода россияне потратили на недвижимость в Турции 4,6 миллиарда рублей, следует из материалов портала Turk.Estate, предоставленных «Ленте.ру». Средняя стоимость лота для них составила около трех миллионов рублей.

Как отмечают аналитики, третий месяц подряд россияне покупают в Турции более 400 объектов недвижимости. В рейтинге стран, жители которых наиболее часто приобретают турецкую недвижимость, Россия занимает третье место, уступая Ираку и Ирану.

«Начиная с мая, наши соотечественники приобрели в Турецкой республике более 1,5 тысячи объектов. Учитывая среднюю стоимость объекта — три миллиона рублей — россияне потратили на жилье в Турции за полгода около 4,6 миллиарда рублей», — подсчитали специалисты.

По их данным, в ноябре 2020 года общее количество объектов недвижимости, которое было продано иностранцам в Турции, выросло на 24 процента по сравнению с показателем за аналогичный месяц 2019-го. Но за 11 месяцев (с января по ноябрь) количество сделок с участием иностранцев сократилось на 9,5 процента, до 36,4 тысячи. Чаще всего приезжие приобретают жилье в Стамбуле, Анталье и Анкаре.

Ранее в декабре жители Турции возмутились из-за приезжающих на курорты туристов, в том числе россиян и украинцев, и назвали путешественников главными разносчиками заразы.

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