Жилье резко подешевело в популярной среди россиян стране Европы

По итогам 2020 года цены на новое жилье в Черногории резко снизились, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим управлением страны (Monstat). Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 951 евро (86,3 тысячи рублей).

По подсчетам аналитиков, «квадрат» нового жилья в одной из самых популярных среди россиян стран Европы за 2020-й подешевел почти на 15 процентов. В столичной Подгорице его средняя стоимость опустилась до 966 евро (87,65 тысячи рублей), в городах на побережье цена составила 1,35 тысячи евро (122,5 тысячи рублей). В центральной части страны квадратный метр более чем вдвое дешевле — 554 евро (50,3 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что россияне массово устремились за жильем в Турцию: число российских заявок на покупку недвижимости в стране в январе 2021-го на 23 процента превысило среднемесячный результат 2020 года. Аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса на турецкое жилье со стороны покупателей из России.

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