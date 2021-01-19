Россияне скупили жилье в Турции вопреки пандемии

По итогам 2020-го российский спрос на недвижимость в Турции вырос более чем на 20 процентов. Наиболее активно соотечественники скупали жилье в стране в третьем квартале года, говорится в материалах портала Turk.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

В 2020-м россияне интересовались покупкой недвижимости в Турции на 23 процента чаще, чем в 2019-м, подсчитали эксперты, — вопреки пандемии коронавируса и введенным повсеместно карантинным ограничениям. Между тем к новому году российский спрос на жилье в стране несколько снизился — на 17 процентов по отношению к ноябрю. При этом количество запросов в декабре 2020-го оказалось на 13 процентов больше, чем в том же месяце 2019-го.

На данный момент собственниками домов и квартир в Турции являются граждане 184 стран мира, отмечают в Turk.Estate. За весь прошлый год иностранцы потратили на недвижимость в этой стране около 7 миллиардов долларов.

Власти страны полагают, что 2021 год принесет 20-процентный рост числа иностранных сделок с недвижимостью. Ожидаемый объем сделок — 10 миллиардов долларов.

В декабре 2020-го сообщалось, что жители Турции возмущены приезжающими на курорты туристами — в том числе россиянами и украинцами. Местные жители сочли путешественников главными разносчиками COVID-19.

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