Определен приморский город Турции с самым дешевым жильем

Самое дешевое вторичное и первичное жилье на берегу Средиземного моря в Турции продается в Анталье, следует из материалов портала Turk.Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в апреле 2021-го самая дешевая квартира на вторичном рынке Турции, расположенная на побережьях Средиземного и Эгейского морей, продается в Анталье за 4,08 миллиона рублей. Это 65-метровый лот. В том же городе предлагается самая доступная квартира в приморской новостройке — 100-метровая за 4,03 миллиона рублей.

Квартиры на вторичном рынке по цене до 5 миллионов рублей можно найти еще в пяти курортных городах — Измире, Аланье, Кемере, Демре и Мармарисе, определили специалисты.

Ранее сообщалось, что россияне стали проводить в Турции больше времени — российский спрос на аренду жилья в стране по итогам февраля 2021-го вырос на 28 процентов по сравнению с показателем годичной давности. При этом многих съемщиков интересует возможность получения вида на жительство (ВНЖ) в стране.

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