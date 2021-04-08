Российский спрос на турецкую недвижимость резко вырос

Спрос на недвижимость в Турции со стороны россиян в первом квартале 2021-го вырос на 25 процентов по сравнению с уровнем последнего квартала прошлого года, следует из материалов портала Turk.Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают эксперты, наиболее резкий рост интереса отмечен в сегменте квартир и апартаментов (плюс 26 процентов). В годовом исчислении (по сравнению с первым кварталом 2020-го) спрос на турецкую недвижимость увеличился более чем на 27 процентов. В сегменте частных домов прирост составил 29 процентов, в сегменте квартир и апартаментов — 27 процентов.

В апреле 2021-го наиболее доступная вторичная квартира в популярной у россиян провинции Анталье — в городе Кемер — экспонируется за 4,5 миллиона рублей, свидетельствуют предоставленные данные. Площадь объекта — 105 квадратных метров. Квартира передается новому владельцу с мебелью и техникой. При этом объект расположен в трех километрах от побережья Средиземного моря.

Ранее сообщалось, что россияне кинулись снимать жилье в Турции. При этом в начале марта наиболее доступные съемные объекты на турецком побережье Средиземного моря экспонировались за 24 тысячи рублей в месяц. При наличии такого бюджета можно было снять апартаменты с одной спальней в Махмутларе.

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