Найдены самые дешевые квартиры на турецком побережье Средиземного моря

Самые дешевые квартиры на турецком побережье Средиземного моря продаются по цене от 4,5 миллиона рублей. Лоты с минимальным ценником эксперты портала Turk.Estate нашли в Анталье, Аланье и Махмутларе (соответствующие данные есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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По подсчетам аналитиков, в марте 2021 года на вторичном рынке в турецкой провинции Анталья экспонируется 1,7 тысячи квартир и апартаментов, расположенных в 500 метрах от береговой линии. Самый бюджетный вариант предлагается покупателям за 4,5 миллиона рублей, это 90-метровая квартира в районе Кестель. В ней две спальни, ванная комната и гостиная с кухней. Из квартиры есть выход в приватный сад, предназначенный только для жителей комплекса. Объект реализуется с мебелью и техникой.

Аналогичный бюджет — 4,5 миллиона рублей — позволит рассматривать предложения и в других локациях на берегу моря. Так, в Аланье по такой цене продается 65-метровая квартира, в Махмутларе — 110-метровая. Оба лота располагаются на расстоянии не более 500 метров от побережья.

Наиболее дорогой вторичный объект, расположенный не далее чем в 500 метрах от Средиземного моря, продается в Турции за 56 миллионов рублей, выяснили эксперты Turk.Estate. Это многокомнатный пентхаус общей площадью 300 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что россияне кинулись снимать жилье в Турции. При этом в начале марта наиболее доступные съемные объекты на турецком побережье Средиземного моря экспонировались за 24 тысячи рублей в месяц. При наличии такого бюджета можно было снять апартаменты с одной спальней Махмутларе.

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