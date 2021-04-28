Турция закупит 50 миллионов доз «Спутника V»

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика закупит 50 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Первая поставка ожидается в мае, а все 50 миллионов доз будут доставлены в Турцию в течение полугода. О намерении страны приобрести препарат Коджа заявлял 22 апреля.

Вакцинация от коронавируса в Турции началась 14 января. Сейчас в стране зарегистрированы вакцина производства американской компании Pfizer и китайский препарат Sinovac. По данным на апрель, в стране полностью вакцинированы около восьми миллионов человек или порядка 10 процентов населения.

С февраля в Турции наблюдается стабильный рост заболеваемости COVID-19. 21 апреля Минздрав страны объявил о рекордном числе летальных исходов от коронавируса — 362, ежедневно регистрируются десятки тысяч случаев заражения. С 23 апреля для турецких граждан действует полный локдаун. В период действия ограничительных мер населению разрешено покидать дома только по уважительным причинам и только в период 10 до 17 часов.