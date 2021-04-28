Мир
 
Последние новости
Европарламент внес отключение России от SWIFT в проект резолюции
Тайсон анонсировал бой с Ленноксом Льюисом
Европарламент призовет отказаться от нефти и газа из России
Во «ВКонтакте» появилась новая функция
Крупное ДТП в Крыму попало на камеру регистратора
Конституционная комиссия призвала оставить Белоруссию президентской республикой
ФСБ уличила собиравшегося дать взятку российского мэра
Россиянку решили депортировать с Бали за рисунок в виде защитной маски на лице
Мужчина чуть не лишился состояния из-за неправильного номера телефона
Американского «убийцу» российского С-400 признали чудом
Новости партнеров
Прослушать новость

В Турции пришли к выводу об окончании «медового месяца» в отношениях с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Murad Sezer / Reuters

В Турции закончился период тесного сотрудничества с Россией и выросла необходимость альянса с Западом. К такому выводу пришел политолог Эрдар Салам, передает Cumhuriyet.

«Прекрасный период медового месяца с Россией завершен, нужно сделать выбор: Китай или Россия», — сообщил эксперт. Он также отметил, что результат сотрудничества с любой из этих стран будет менее выгодным, чем альянс с Западом.

Салам подчеркнул, что в текущей геополитической ситуации Турция как никогда нуждается в поддержке западной стороны, а особенно США. Он добавил, что у Турции есть «важные козыри» для развития отношения с США и Европой.

Так Салам объяснил мягкую реакцию лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана на признание американским президентом Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.

24 апреля Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Этот жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении американский лидер отметил, что те, кто вспоминает в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».

В ответ глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает формулировки президента США о признании геноцида. По его мнению, подобные высказывания Байдена «целиком и полностью» основаны на популизме. Власти страны также задумались о том, чтобы приостановить действие турецко-американского соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и экономики.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Döviz rezervi bitince, ‘Dik durduk’ söylemi de gitti
В Турции предложили признать Крым российским
Эрдоган расстроился из-за решения Байдена признать геноцид армян