В Турции пришли к выводу об окончании «медового месяца» в отношениях с Россией

В Турции закончился период тесного сотрудничества с Россией и выросла необходимость альянса с Западом. К такому выводу пришел политолог Эрдар Салам, передает Cumhuriyet.

«Прекрасный период медового месяца с Россией завершен, нужно сделать выбор: Китай или Россия», — сообщил эксперт. Он также отметил, что результат сотрудничества с любой из этих стран будет менее выгодным, чем альянс с Западом.

Салам подчеркнул, что в текущей геополитической ситуации Турция как никогда нуждается в поддержке западной стороны, а особенно США. Он добавил, что у Турции есть «важные козыри» для развития отношения с США и Европой.

Так Салам объяснил мягкую реакцию лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана на признание американским президентом Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.

24 апреля Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Этот жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении американский лидер отметил, что те, кто вспоминает в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».

В ответ глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает формулировки президента США о признании геноцида. По его мнению, подобные высказывания Байдена «целиком и полностью» основаны на популизме. Власти страны также задумались о том, чтобы приостановить действие турецко-американского соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и экономики.