Турция захотела заморозить оборонный пакт с США после слов Байдена о геноциде

В Турции захотели приостановить действие турецко-американского соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и экономики. Такое решение может быть принято в ответ на заявление президента США Джо Байдена, признавшего массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Bloomberg.

По имеющимся данным, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится собрать заседание кабинета министров и озвучить ответные меры в отношении США, среди которых якобы будет заморозка двустороннего соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве. Оно в свое время позволило стране сотрудничать с США в конфликтах в Сирии и Ираке.

Данный пакт является одним из ключевых элементов оборонного сотрудничества государств. Он обеспечивает Турции и США взаимопомощь в области безопасности: возможность обмениваться разведданными, проводить совместные учения и предоставлять доступ американским военным к турецким авиабазам. Кроме того, по соглашению США оказывают финансовую и экономическую помощь Турции, а также поддерживают развитие и модернизацию ее военной промышленности.

24 апреля в День памяти жертв геноцида Байден официально признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Таким образом, он стал первым за 40 лет президентом США, публично охарактеризовавшим события начала XX века этим термином. Его предшественники избегали такой формулировки.

В Анкаре выступили решительно против формулировки президента США. По мнению турецкого МИД, данные высказывания Байдена основаны на популизме.