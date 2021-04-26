В Турции предложили признать Крым российским

Турецкая политическая партия «Vatan» («Родина») призвала закрыть военные базы США на территории страны и официально признать Крым российским. Об этом сообщает РИА Новости.

Предложение было озвучено на митинге перед американским посольством в Анкаре. Этот шаг стал ответом на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.

«На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным. Базы "Инджирлик" и "Кюреджик" должны быть немедленно взяты под полный контроль турецких ВС, а американские войска должны быть отправлены в свою страну в течение 15 дней», — сказано в заявлении партии. Генсекретарь «Родины» Озгюр Бурсалы добавил, что необходимо развивать дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном для признания Абхазии и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

24 апреля Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Этот жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении американский лидер отметил, что те, кто вспоминает в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».

В ответ глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает формулировки президента США о признании геноцида. По его мнению, подобные высказывания Байдена «целиком и полностью» основаны на популизме.