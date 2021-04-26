Мир
 
Последние новости
Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 россиян
Звезда «Бумера» рассказал о передаваемой среди актеров квартире
Российский депутат поучаствовал в жестоком убийстве волков и попал под проверку
Спасение упавшего на рельсы iPhone в московском метро попало на видео 
WhatsApp получит новую функцию
Зеленский анонсировал переход Украины на новейшие ядерные реакторы
Российского тренера посадили на 15 лет за изнасилование ученицы
Россиянка сняла порноролик на священной горе на Бали и оскорбила местных жителей
Опровергнуто общепринятое представление о формировании Земли
Новости партнеров
Прослушать новость

В Турции предложили признать Крым российским

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alexander Aksakov / Getty Images

Турецкая политическая партия «Vatan» («Родина») призвала закрыть военные базы США на территории страны и официально признать Крым российским. Об этом сообщает РИА Новости.

Предложение было озвучено на митинге перед американским посольством в Анкаре. Этот шаг стал ответом на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.

«На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным. Базы "Инджирлик" и "Кюреджик" должны быть немедленно взяты под полный контроль турецких ВС, а американские войска должны быть отправлены в свою страну в течение 15 дней», — сказано в заявлении партии. Генсекретарь «Родины» Озгюр Бурсалы добавил, что необходимо развивать дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном для признания Абхазии и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

24 апреля Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Этот жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении американский лидер отметил, что те, кто вспоминает в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».

В ответ глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает формулировки президента США о признании геноцида. По его мнению, подобные высказывания Байдена «целиком и полностью» основаны на популизме.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кремле отреагировали на признание Байденом геноцида армян
В Турции захотели изгнать американцев с военной авиабазы после заявления Байдена
В Турции предсказали сближение с Россией после заявления Байдена