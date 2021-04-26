Эрдоган расстроился из-за решения Байдена признать геноцид армян

Турция расстроилась из-за решения президента США Джо Байдена признать геноцид армян. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит ТАСС.

Эрдоган назвал заявление Байдена «неправомерными, несправедливыми и противоречащими истории словами». По мнению политика, Вашингтон принял решение о признании армянского геноцида под влиянием «радикальных инициатив армянских и антитурецких кругов».

Он напомнил, что Турция ранее предлагала создать совместную комиссию, в рамках которой ученые-историки могли бы вместе проанализировать события столетней давности. «Мы готовы открыть архивы. У нас есть документы о 1915 годе. Приходите, изучите. А вот США откроет документы о своей истории?» — отметил он.

Байден официально признал геноцид армян в Османской империи в субботу, 24 апреля. Этот жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении американский лидер отметил, что те, кто вспоминает в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».

В ответ глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает формулировки президента США о признании геноцида. По его мнению, подобные высказывания Байдена «целиком и полностью» основаны на популизме.