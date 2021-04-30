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ВОЗ рекомендовала использование вакцины Moderna при ЧС

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Фото: MIKE SEGAR / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину против коронавируса, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna, в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France Press.

Таким образом, препарат Moderna стал пятой вакциной против коронавируса, получившей экстренное одобрение организации. Эксперты ВОЗ рекомендуют использовать вакцину для пациентов старше 18 лет. Препарат основан на м-РНК и, по оценкам организации, имеет эффективность 94,1 процента. Вакцина может храниться при температуре от минус 25 до минус 15 градусов, но может также сохраняться до 30 дней при температуре от двух до восьми градусов.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В США начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.

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