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ВОЗ оценит российскую вакцину «КовиВак»

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Фото: Pixabay

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН подал документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию созданной им вакцины от коронавируса «КовиВак», сообщил руководитель центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Он уточнил, что необходимые сведения были переданы на прошлой неделе, но процедура носит длительный характер, поэтому пока рано говорить о сроках ее завершения. «Это достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, третий мир, когда мы справимся сами», — добавил Ишмухаметов.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, преквалификация лекарственных средств ВОЗ — услуга, оказываемая организацией для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов. Она обеспечивает соответствие препаратов международным стандартам и позволяет включить их в перечень основных лекарств Всемирной организации здравоохранения.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцины «ЭпиВакКорона». Она хорошо подходит для ревакцинации, ей можно прививаться ежегодно, по аналогии с вакцинацией от гриппа.

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