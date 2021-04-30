Бразильский регулятор заявил о готовности пересмотреть решение по «Спутнику V»

Глава Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) Антониу Барра Торрес заявил о готовности пересмотреть решение по российской вакцине «Спутник V» после того, как регулятор получит новые данные от разработчика. Его слова передает ТАСС.

Глава бразильского регулятора пояснил, что решение о запрете импорта российской вакцины было принять на основании полученных данных. При этом он подчеркнул, что они могут быть пересмотрены, исправлены и поданы повторно.

«Решение регулятора отражает состояние на момент рассмотрения», — пояснил Торрес, выразив сожаление о том, что 26 апреля ввоз вакцины одобрен не был. «Это временная картина. Она может измениться. Мы не закрываем двери», — заявил глава агентства, призвав к совместной работе для победы над «общим невидимым врагом».

Бразильский регулятор отказал в импорте и использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране 26 апреля. Разработчики препарата заявили, что отказ носит политический характер, а также собрались подать в суд на Anvisa за распространение дезинформации.