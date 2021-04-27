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Разработчики «Спутника V» назвали причины отказа импорта вакцины в Бразилию

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Фото: Carol Smiljan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» назвали причины, по которым бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отказало в импорте вакцины в страну. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте препарата.

Как говорится в сообщении, отказ носит политический характер и «не имеет ничего общего с доступом к информации или науке». По словам разработчиков, они дали агентству всю необходимую информацию и документы. «Мы надеемся, что для принятия решений будет использована наука, а не давление со стороны другой страны», — заявили они.

Отмечается, что несколько месяцев назад Министерство здравоохранения США публично заявило, что американский атташе по вопросам здравоохранения «убедил Бразилию отказаться от российской вакцины».

Бразильский регулятор отклонил не разрешил импорт и использование российской вакцины и отклонил соответствующий запрос региональных правительств. До этого Министерство науки Бразилии признало «Спутник V» безопасной вакциной, а также одобрило коммерческий выпуск препарата в стране.

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