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Бразильский регулятор не разрешил импорт «Спутника V»

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa не разрешило импорт и использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Регулятор отклонил соответствующий запрос региональных правительств до предоставления «недостающей информации». Сделать это «до тех пор, пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков» также рекомендовали технические специалисты агентства.

Согласно постановлению верховного суда Бразилии, решение по импорту вакцины регулятор должен был принять до конца месяца. В противном случае разрешение должно было быть выдано автоматически.

Ранее Министерство науки Бразилии признало российскую вакцину безопасной, а также одобрило коммерческий выпуск препарата в стране. За несколько месяцев до этого, 13 января, в Бразилии началось производство «Спутника V».

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