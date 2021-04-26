В Бразилии вакцину «Спутник V» признали безопасной

Бразильские ученые признали безопасной российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Министерство науки также одобрило коммерческий выпуск препарата в стране, передает РИА Новости.

13 января в Бразилии началось производство «Спутника V». Ожидается, что на полную мощность предприятия выйдут в апреле, тогда компания Uniao Química, в которую входит BTHEK Biotecnologia, сможет производить восемь миллионов доз вакцины каждый месяц. В конце марта компания произвела пилотную партию вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.