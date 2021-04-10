Делегация из Бразилии посетит производство «Спутника V» в России

Делегация бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) на следующей неделе посетит Россию для инспекции фабрики, где идет производство вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, визит пройдет в два этапа. Первый состоится с 15 по 21 апреля. В его рамках трое сотрудников Anvisa посетят фабрику, где производится активный компонент вакцины и сам препарат. Второй этап запланирован на 19-23 апреля, два других представителя регулятора проинспектируют предприятие, ответственное за финальные приготовления и фасовку вакцины.

Представители бразильского регулятора ознакомятся с рабочими процессами, структурой производственных и складских помещений и лабораторий контроля качества.

Во вторник, 6 апреля, президент России Владимир Путин поговорил по телефону с бразильским лидером Жаиром Болсонару. Главы двух стран обсудили вопросы приобретения российской вакцины от коронавиурсной инфекции «Спутник V» и ее производства в Бразилии.

Производство «Спутника V» в Бразилии началось 13 января. Ожидается, что на полную мощность предприятия выйдут в апреле, тогда компания Uniao Química, в которую входит BTHEK Biotecnologia, сможет производить восемь миллионов доз вакцины каждый месяц. В конце марта компания произвела пилотную партию вакцины от коронавируса «Спутник V».

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.