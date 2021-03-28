Бразилии предрекли коллапс из-за коронавируса

Бразилии предрекли коллапс системы здравоохранения из-за пандемии коронавируса. С таким прогнозом выступил профессор Дьюкского университета Мигель Николелис, пишет Associated Press.

«Мы перешли рубеж, невообразимый для страны с государственной системой здравоохранения, историей эффективных кампаний по вакцинации и медиками-профессионалами. Следующий этап — коллапс системы здравоохранения», — заявил Николелис.

Отмечается, что в Бразилии от коронавируса умирают по 2,4 тысячи человек в неделю. По мнению экспертов, их число может возрасти до трех тысяч менее чем за месяц. Пиковые значения могут достигнуть четырех тысячей смертей за один день.

16 марта сообщалось, что в переполненных из-за коронавируса реанимациях Бразилии не осталось мест. В 25 из 27 столиц штатов реанимации работали на пределе возможностей, люди выстраивались в очереди, чтобы попасть в больницы.