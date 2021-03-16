В переполненных реанимациях Бразилии не осталось мест

В переполненных из-за коронавируса реанимациях Бразилии не осталось мест: такая ситуация наблюдается по всей стране. Об этом пишет CNN.

Реанимации 25 из 27 столиц штатов работают на пределе. Чтобы попасть в больницу, некоторым приходится выстаивать очередь. По данным телеканала, уровень загрузки отделений интенсивной терапии превышает 80 процентов, а где-то — 90 и даже 100 процентов. Штат Сан-Паулу уже ввел чрезвычайное положение.

В южном штате Риу-Гранди-ду-Сул отделения интенсивной терапии настолько перегружены, что крупнейшая клиника одного из городов была вынуждена отказывать новым пациентам. «Палаты интенсивной терапии для больных COVID-19 уже обслуживает 132 процента посетителей», — говорится в заявлении руководства больницы города Порту-Алегри.

В западном штате Рондония загруженность отделений интенсивной терапии составляет 97,6 процентов, там предупреждают, что в больницах могут быстро закончиться запасы кислорода. В штате опасаются, что из-за нехватки кислорода вырастет смертность.

CNN напоминает, что на прошлой неделе в Бразилии было зафиксировано 12 818 новых смертей от осложнений COVID-19, а также более 464 тысяч новых случаев заражения. Эти показатели опередили число смертей и заражений в США.

В начале марта сообщалось, что Словакии пришлось отправлять больных COVID-19 в соседние страны из-за нехватки мест в отделениях интенсивной терапии. Тяжелобольные пациенты были размещены в клиниках Германии и Польши.

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