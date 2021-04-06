Путин поговорил с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры двух стран обсудили вопросы приобретения российской вакцины от коронавиурсной инфекции «Спутник V» и ее производства в Бразилии. Также они затронули вопросы двусторонней торговли, сотрудничество по линии оборонной промышленности, в области науки и технологии.

«Болсонару подчеркнул необходимость увеличения числа бразильских предприятий, которым разрешен экспорт мясной продукции [в Россию]», — сообщили в пресс-службе бразильского президента.

Ранее создатели российской вакцины «Спутник V» уличили США в попытке отговорить Бразилию от закупок препарата. Они обратили внимание на доклад Министерства здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года, в котором говорится о том, что офис атташе по вопросам здравоохранения использовали для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины. Позже в Бразилии опровергли информацию о попытках чиновников США отговорить страну от приобретения препарата.