В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Болсонару

Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Жаир Болсонару в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития двусторонних отношений. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе бразильской стороны. «Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей», —сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран также рассмотрели различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением нового коронавируса, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», организацию поставок, а также производства препарата на территории страны. Путин и Болсонару планируют и далее поддерживать личный контакт по всем упомянутым вопросам.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран затронули вопросы двусторонней торговли, сотрудничество по линии оборонной промышленности, в области науки и технологии. «Болсонару подчеркнул необходимость увеличения числа бразильских предприятий, которым разрешен экспорт мясной продукции [в Россию]», — сообщили в пресс-службе бразильского президента.