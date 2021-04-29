Создатели «Спутника V» подадут в суд на бразильский регулятор за дезинформацию

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» намерены подать в суд на бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa за распространение дезинформации. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

«Мы намерены инициировать в Бразилии судебное разбирательство за умышленное распространение ложной и неточной информации», — говорится в сообщении. Российская сторона приняла подобное решение после того как Бразилия признала, что не тестировала вакцину "Спутник V"».

Ранее в Anvisa заявили, что регулятор не получал образцы вакцины для тестирования. Также стало известно, что Бразильское национальное агентство санитарного надзора не разрешило импорт и использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране.

По словам разработчиков российской вакцины, отказ носит политический характер и «не имеет ничего общего с доступом к информации или науке». Они утверждают, что дали агентству всю необходимую информацию и документы.