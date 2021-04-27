В России отреагировали на отказ Бразилии от «Спутника V»

В России отреагировали на запрет со стороны бразильского регулятора на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам депутата Государственной думы Геннадия Онищенко, на данный момент в этом нет политической подоплеки, сообщает газета «Взгляд» во вторник, 27 апреля.

«Бразильские специалисты обратили внимание на присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. Это для меня аргумент. Мне как профессионалу это понятно», — заявил парламентарий, который ранее являлся главным санитарным врачом России.

Он призвал продолжить переговоры по данному вопросу, поскольку «для нашей национальной системы в этом опасности нет».

«Представителям Российского фонда прямых инвестиций следует провести консультации с нашими специалистами и дать при необходимости нужные пояснения бразильским коллегам. Но если и после этого не будет никаких подвижек — тогда позицию бразильцев можно расценить как придирку», — отметил Онищенко.

Ранее отказ бразильского национального агентства санитарного надзора Anvisa от импорта российской вакцины в страну прокомментировали разработчики «Спутника V». По их словам, данное решение носит политический характер и «не имеет ничего общего с доступом к информации или науке». Отмечается, что несколько месяцев назад Министерство здравоохранения США публично заявило, что американский атташе по вопросам здравоохранения «убедил Бразилию отказаться от российской вакцины».

Бразильский регулятор отклонил запрос региональных правительств на импорт и использование российской вакцины. До этого Министерство науки Бразилии признало «Спутник V» безопасной вакциной, а также одобрило коммерческий выпуск препарата в стране.