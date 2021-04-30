Россия
 
Последние новости
Председатель Европарламента ответил на санкции России цитатой Толстого
Пашинян не смог вылететь из России из-за проблем с самолетом
Путин запретил изымать у россиян домашних животных за долги
Диетолог назвала правила безопасного поедания шашлыка
Российская биатлонистка получила 10 тысяч рублей и расплакалась
В Москве раскупили дорогие квартиры
Путин ввел штрафы за распространение материалов СМИ-иноагентов без маркировки
Попова оценила возможность ограничения передвижения россиян по стране
Новый локдаун в Германии обвалил экономику всей еврозоны
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре оценили устойчивость иммунитета после вакцинации от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» оценила устойчивость иммунитета после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, иммунитет после вакцинации от коронавирусной инфекции держится 10-12 месяцев. «Мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый», — отметила Попова. Она добавила, что иммунитет, который вырабатывается после российских вакцин, на сегодняшний день защищает от всех штаммов коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала «мягкое снижение» в России заболеваемости COVID-19. Представительница организации Мелита Вуйнович сообщила, что Россия «находится на плато или на мягком снижении, но не везде», — сообщила она. При этом в ВОЗ отметили, что им бы хотелось видеть более высокие темпы вакцинации во всех странах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцины «ЭпиВакКорона»
Доктор Мясников призвал ввести в России принудительную вакцинацию
В ВОЗ заявили о «мягком снижении» заболеваемости COVID-19 в России