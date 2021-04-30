В Роспотребнадзоре оценили устойчивость иммунитета после вакцинации от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» оценила устойчивость иммунитета после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, иммунитет после вакцинации от коронавирусной инфекции держится 10-12 месяцев. «Мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый», — отметила Попова. Она добавила, что иммунитет, который вырабатывается после российских вакцин, на сегодняшний день защищает от всех штаммов коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала «мягкое снижение» в России заболеваемости COVID-19. Представительница организации Мелита Вуйнович сообщила, что Россия «находится на плато или на мягком снижении, но не везде», — сообщила она. При этом в ВОЗ отметили, что им бы хотелось видеть более высокие темпы вакцинации во всех странах.