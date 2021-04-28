Доктор Мясников призвал ввести в России принудительную вакцинацию

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Прямой контакт» пожаловался на то, что в России от коронавируса привито слишком мало людей. В связи с этим доктор призвал ввести в стране принудительную вакцинацию. Выпуск шоу доступен на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Это позор! При том, что мы лидеры в вакцине… у нас попой ешь этой вакцины, а мы не прививаемся. Это как вообще?» — возмутился Мясников. Он добавил, что прививка в той или иной степени покрывает риск заражения всеми известными штаммами коронавируса.

Доктор также предложил усложнить жизнь россиянам, которые отказываются от вакцинации, и наоборот, дать преференции привитым.

«Вот пускай непривитые ходят в масках, не летают на самолетах, не ходят в рестораны. А привитые будут все это делать — ходить без масок, улыбаться, радоваться жизни», — заключил врач.

Ранее Мясников заявил, что всплески коронавируса в России можно ожидать через каждые три месяца.