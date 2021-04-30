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В России начали выпускать вакцину от COVID-19 для животных

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Фото: Информационный портал «Ветеринария и жизнь» / РИА Новости

Научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину «Карнивак-Ков» для животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Россельхознадзора Юлию Мелано.

«В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" произведена первая партия вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных (COVID-19) в объеме 17 тысяч доз. Партия произведенной вакцины уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд городов и регионов РФ», — сообщила Мелано, добавив, что максимальный объем выпуска может составить три миллиона доз в месяц. «В перспективе, при наличии заказа, этот объем может быть увеличен до 5 миллионов», — добавила она.

«Российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных COVID-19 производства ФГБУ ВНИИЗЖ», — подчеркнула советник главы Россельхознадзора.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных 31 марта. Препарат получил название «Карнивак-Ков». Он был разработан подведомственным Россельхознадзору федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ).

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