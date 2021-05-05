Пентагон обвинил Россию в нарушении механизма деконфликтинга в Сирии

Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии. Об этом говорится в квартальном отчете генерального инспектора минобороны США о ходе операции «Непоколебимая решимость», передает РИА Новости.

В докладе отмечается, что коалиция сообщила о том, что российские силы хотя и соблюдают в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции, продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности.

Также в документе говорится, что российские силы, поддерживаемая Турцией оппозиция и связанные с Ираном силы, осуществляли на протяжении квартала операции против террористов, но в том числе мешали коалиции и «Сирийским демократическим силам».

Кроме того, в Пентагоне заявили, что силы режима и их союзники, которые связаны с Россией и Ираном, пытались ограничить движения сил коалиции, а действия связанных с Турцией сирийских боевиков продолжали отвлекать от борьбы с террористами.

Ранее Россия и Сирия обвинили США в снабжении гуманитарной помощью боевиков, а не беженцев в Рукбане. Россия и Сирия также обвинили США в препятствовании расформированию лагеря Рукбан и назвали его конвейером по подготовке боевиков.