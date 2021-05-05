Мир
 
Последние новости
В России оценили идею штрафов за превышение скорости на 10 километров в час
Пушков объяснил внешнюю политику Украины
Профессор назвал неожиданный симптом коронавируса
Финансист назвал способ накопить капитал с зарплаты
Девушка-боец MMA показала фото в откровенном платье
В Роспотребнадзоре напомнили правила мытья рук
Москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей после возвращения из-за рубежа
Заблокированный в соцсетях Трамп обнародовал собственный сайт
Врач назвал смертельную дозу алкоголя
Новости партнеров
Прослушать новость

Пентагон обвинил Россию в нарушении механизма деконфликтинга в Сирии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Carlos Barria / Reuters

Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии. Об этом говорится в квартальном отчете генерального инспектора минобороны США о ходе операции «Непоколебимая решимость», передает РИА Новости.

В докладе отмечается, что коалиция сообщила о том, что российские силы хотя и соблюдают в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции, продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности.

Также в документе говорится, что российские силы, поддерживаемая Турцией оппозиция и связанные с Ираном силы, осуществляли на протяжении квартала операции против террористов, но в том числе мешали коалиции и «Сирийским демократическим силам».

Кроме того, в Пентагоне заявили, что силы режима и их союзники, которые связаны с Россией и Ираном, пытались ограничить движения сил коалиции, а действия связанных с Турцией сирийских боевиков продолжали отвлекать от борьбы с террористами.

Ранее Россия и Сирия обвинили США в снабжении гуманитарной помощью боевиков, а не беженцев в Рукбане. Россия и Сирия также обвинили США в препятствовании расформированию лагеря Рукбан и назвали его конвейером по подготовке боевиков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперт сравнила силы России и США на Ближнем Востоке
США обвинили Россию в гибели мирного жителя после авиаудара в Сирии
Боевики рассказали об обмане США и реальных целях американцев в Сирии
Россия и Сирия обвинили США в снабжении боевиков гумпомощью