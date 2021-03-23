США обвинили Россию в гибели мирного жителя после авиаудара в Сирии

США осудили авиаудары, которые Россия нанесла в сирийской провинции Идлиб, и обвинили ее в гибели одного мирного жителя. Соответствующее заявление руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса опубликовано на сайте ведомства.

«США решительно осуждают предположительно имевшие место вчера [в воскресенье] артиллерийские обстрелы со стороны режима [президента Сирии Башара] Асада и российские удары с воздуха в западной части Алеппо и Идлибе», — говорится в тексте.

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Также, по словам Прайса, в результате артобстрела госпиталя Аль-Атареб в западном Алеппо погибли «несколько пациентов», более 10 сотрудников персонала получили ранения.

21 марта сообщалось, что российские силы нанесли авиаудар по районам на северо-западе Сирии недалеко от границы с Турцией. Один из ударов — возле пограничного перехода на окраине города Сармада в провинции Идлиб — был нанесен с самолета. Еще одна ракета класса «земля-земля» поразила цель в деревне Ках. Это первая подобная атака в 2021 году.

5 марта 2020-го президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого создали коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через провинцию. Поводом для переговоров стало резкое обострение ситуации в Сирии, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.