ВКС России уничтожили контрабанду в Сирии на сотни миллионов долларов

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в сирийской провинции Идлиб военную технику террористов и контрабанду на сотни миллионов долларов. Об этом сообщает близкое к Минобороны РФ издание «Русская весна».

Российские военные нанесли авианалеты по стоянке фур с оружием и техникой в районе пограничного перехода Баб эль-Хава. Боевики пытались выдать их за машины гуманитарной помощи.

Также удары нанесены по нефтяной инфраструктуре компании Watad Petroleum («Ватад Петролеум»), созданной полевыми командирами террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) и лично главарем международных террористов Мухаммадом Джулани. Она служит одним из главных звеньев в контрабанде сирийской нефти в Турцию и основным источником ее финансирования.

Ранее Госдепартамент США объявил вознаграждение за информацию о местонахождении главаря террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Мухаммада Джулани. За помощь в поимке террориста обещают награду в размере 10 миллионов долларов. Утверждается, что террорист провел серию атак на мирных жителей в Сирии. Предполагается, что в 2015-м боевики «Джебхат ан-Нусры» взяли в заложники примерно 300 курдов (позже их отпустили).