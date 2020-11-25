США объявили награду за поимку главаря террористов в Сирии

Госдепартамент США объявил вознаграждение за информацию о местонахождении главаря террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Мухаммада Джулани. Соответствующее объявление появилось на сайте ведомства.

За помощь в поимке террориста обещают награду в размере 10 миллионов долларов. В Госдепе также отметили связь Джулани с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Утверждается, что террорист провел серию атак на мирных жителей в Сирии. Предполагается, что в 2015-м боевики «Джебхат ан-Нусры» взяли в заложники примерно 300 курдов (позже их отпустили).

25 июня США удвоили награду за поимку главаря террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Амира Мухаммада Саида Абдель Рахмана аль-Мауля, также известного как Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураши. За помощь в его поимке также заплатят 10 миллионов долларов.