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США объявили награду за поимку главаря террористов в Сирии

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Абу Мухаммад Джулани
Абу Мухаммад Джулани
Фото: rewardsforjustice.net

Госдепартамент США объявил вознаграждение за информацию о местонахождении главаря террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Мухаммада Джулани. Соответствующее объявление появилось на сайте ведомства.

За помощь в поимке террориста обещают награду в размере 10 миллионов долларов. В Госдепе также отметили связь Джулани с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Утверждается, что террорист провел серию атак на мирных жителей в Сирии. Предполагается, что в 2015-м боевики «Джебхат ан-Нусры» взяли в заложники примерно 300 курдов (позже их отпустили).

25 июня США удвоили награду за поимку главаря террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Амира Мухаммада Саида Абдель Рахмана аль-Мауля, также известного как Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураши. За помощь в его поимке также заплатят 10 миллионов долларов.

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