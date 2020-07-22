Госдеп объявил награду за поимку двух хакеров-украинцев

В США объявили награду за помощь в поимке двух хакеров-украинцев. Об этом рассказал глава Госдепа Майкл Помпео в своем Twitter.

На сайте Госдепартамента указано, что за помощь в поиске преступников заплатят два миллиона долларов — по одному за каждого.

Речь идет об Артеме Радченко и Александре Еременко, которые якобы занимались транснациональной организованной преступностью: например, электронным мошенничеством. Помимо этого, мужчины проникали в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам.

5 декабря Министерство финансов США ввело ограничительные меры в отношении российских компаний и 17 физических лиц, включая россиян и граждан Украины. Их обвиняют в противозаконной деятельности в киберсфере. Американский Минфин считает, что эти люди связаны с группой хакеров Evil Corp.

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