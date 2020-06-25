США удвоили награду за поимку главаря ИГ

США удвоили награду за поимку главаря террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Теперь за информацию о местонахождении Амира Мухаммада Саида Абдель Рахмана аль-Мауля, также известного как Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураши, заплатят 10 миллионов долларов.

По информации Госдепа, новый главарь ИГ стоял за похищением, убийствами и торговлей езидов (народ, проживающий на северо-западе Ирака, религиозное и этническое меньшинство в регионе). Помимо этого, аль-Мауль контролирует «глобальные операции», которые проводит группировка.

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Отмечается, что он встал во главе ИГ в октябре 2019-го, после гибели предыдущего лидера Абу Бакра аль-Багдади. До этого аль-Мауль был членом террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации лидера ИГ. По его словам, в результате спецоперации были также уничтожены его подручные и значительное число боевиков. В тот же день Госдепартамент США объявил за голову Салби награду в размере пяти миллионов долларов.

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