Коалиция США уничтожила три лагеря ИГ в Ираке

Коалиция во главе с США при содействии правительства Ирака уничтожила три лагеря террористический организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб операции «Непоколебимая решимость».

Отмечается, что укрытия террористов были уничтожены в результате авиаудара в Вади Аш-Шай в Ираке 19 июня.

Официальный представитель коалиции, полковник Майлз Кэггинс пояснил, что каждый прицельный авиаудар проводится по запросу правительства Ирака, чтобы помочь добиться окончательного поражения террористов.

В коалиции также отметили, что Вади Аш-Шай — это сельский район в провинции Киркук, который известен тем, что там расположены укрытия террористов.

26 мая стало известно о ликвидации местного главаря ИГ Муатаза аль-Джабури. Отмечается, что наместник в Ираке был уничтожен на юге страны. Кроме того, этот террорист считался помощником лидера террористической организации.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» (запрещено в РФ) на территории Ирака и Сирии с 2014 года.

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