В Ираке ликвидировали местного главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) Муатаза аль-Джабури. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что наместник в Ираке был уничтожен на юге страны. Кроме того, этот террорист считался помощником лидера ИГ. Других подробностей не приводится.

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20 мая сообщалось, что спецслужбы Ирака объявили о поимке террориста по имени Абдель Насер Кардаш — возможного преемника ликвидированного главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Ранее он мог фигурировать в СМИ как Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши.

27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации предыдущего лидера ИГ аль-Багдади. По его словам, в результате спецоперации были также уничтожены его подручные и значительное число боевиков.

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