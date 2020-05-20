В Ираке поймали возможного преемника ликвидированного лидера ИГ

Спецслужбы Ирака объявили о поимке террориста по имени Абдель Насер Кардаш — возможного преемника ликвидированного главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в среду, 20 мая, сообщил иракский телеканал Alsumaria.

«Сегодня был арестован террорист, который являлся претендентом на смену преступнику аль-Багдади. Арест был произведен на основании достоверной информации», — приводит канал сообщение иракской разведки. Также служба предоставила фотографии террориста анфас и в профиль.

В январе The Guardian писала, что новым лидером ИГ стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль Салби (Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi). По информации источников газеты в разведсообществе, Салби стал главарем террористов через несколько часов после ликвидации в Сирии прошлого лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, в результате спецоперации были также уничтожены его подручные и значительное число боевиков. В тот же день Госдепартамент США объявил за голову Салби награду в размере пяти миллионов долларов.

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