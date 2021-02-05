ВКС России ударили по лагерю чеченских боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по лагерю чеченской террористической группировки «Аджнад аль-Кавказ» в Сирии. Об этом сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская весна».

Цели располагались в провинции Идлиб на северо-западе страны. В результате ударов были уничтожены десятки боевиков, инструкторы — выходцы с Северного Кавказа, склад с боеприпасами и военной техникой. Издание уточняет, что операция прошла в годовщину гибели летчика Романа Филипова.

Ранее сообщалось, что российский спецназ в ночь на 11 января в южных районах Идлибской зоны деэскалации уничтожил боевиков оппозиционных сил. По данным турецких СМИ, целью российских военных было ослабить линию обороны противников президента Сирии Башара Асада.

Летчик ВКС России майор Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в сирийской провинции Идлиб. Боевики сбили пилотируемый им штурмовик Су-25СМ, Филипов катапультировался, принял бой на земле с пистолетом, был тяжело ранен и при приближении террористов подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов!». Филипову посмертно присвоили звание Героя России.