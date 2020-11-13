Российские войска ударили ракетами по боевикам в Идлибе

Российские войска ударили баллистическими ракетами по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом со ссылкой на источник в правительственной армии Сирии сообщает Al-Masdar News.

Собеседник агентства утверждает, что армия России использовала ракеты «Искандер» морского базирования, чтобы уничтожить объекты боевиков к западу от города Идлиб, столицы одноименной провинции. Перед тем как удар был нанесен, над местностью заметили разведывательную авиацию.

В той же публикации сообщается, что незадолго до ракетного удара российские Воздушно-космические силы нанесли серию ударов по террористам на юге провинции: в городе Аль-Бара и его окрестностях. Атака последовала за тем, как разведка засекла перемещение боевиков в этой области.

12 ноября сообщалось, что неизвестные подорвали взрывное устройство на пути следования колонны российской военной полиции в Сирии. В результате пострадала техника.