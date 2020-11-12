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Автомобиль военной полиции России подорвали в Сирии

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Фото: @khalediskef

Автомобиль военной полиции России подорвали в сирийской провинции Дераа. Об этом сообщил журналист издания Al Mayadeen Халед Искеф (Khaled Iskef) в Twitter.

По его данным, инцидент произошел на дороге между населенными пунктами Аль-Сахва и Аль-Мусейфра. Информации о пострадавших нет.

Telegram-канал «Рыбарь» в свою очередь пишет, что в Дераа идет розыск виновных в подрыве автомобиля. В операции задействована российская военная полиция. Уточняется, что взрыв произошел в момент, когда колонна с российскими военными возвращалась с места проведения контртеррористической операции в населенном пункте Карак.

Накануне, 11 ноября, сообщалось об атаке неизвестных на российско-турецкий военный патруль в Сирии. Во время выполнения задач военной полиции Вооруженных сил России по сопровождению турецкой колонны в районе поста «Кабтан» в зоне деэскалации «Идлиб» произошел взрыв, в результате которого пострадала техника.

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