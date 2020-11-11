В Сирии атаковали российско-турецкий военный патруль

Неизвестные атаковали российско-турецкий военный патруль в Сирии. Об этом сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская весна» в своем Telegram-канале.

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По информации журналистов, во время выполнения задач военной полиции Вооруженных сил России по сопровождению турецкой колонны в районе поста «Кабтан» в зоне деэскалации «Идлиб» произошел взрыв, в результате которого пострадала техника из состава турецкой колонны. Издание сообщает о раненых, точное число не приводится.

Как пишет «Русская весна», ранее подобный инцидент был зафиксирован при выводе поста «Мурек», тогда по турецкой автоколонне был нанесен удар, сгорели грузовики.

5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженных оппозиционных сил и террористов. Правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко нарастила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турции также оказывают поддержку лояльные ей боевики.