В Сирии атаковали российско-турецкий военный патруль

Неизвестные атаковали российско-турецкий военный патруль в Сирии. Об этом сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская весна» в своем Telegram-канале.
По информации журналистов, во время выполнения задач военной полиции Вооруженных сил России по сопровождению турецкой колонны в районе поста «Кабтан» в зоне деэскалации «Идлиб» произошел взрыв, в результате которого пострадала техника из состава турецкой колонны. Издание сообщает о раненых, точное число не приводится.
Как пишет «Русская весна», ранее подобный инцидент был зафиксирован при выводе поста «Мурек», тогда по турецкой автоколонне был нанесен удар, сгорели грузовики.
5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.
Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженных оппозиционных сил и террористов. Правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко нарастила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турции также оказывают поддержку лояльные ей боевики.