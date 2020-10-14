Курды попросили российского спецназовца поговорить с Эрдоганом об убийстве детей

Курды поговорили с сотрудником российского подразделения специального назначения и попросили его узнать у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, почему он убивает невинных детей. Разговор попал на видео, ролик с английскими субтитрами опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Где именно состоялась беседа, не уточняется.

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На кадрах запечатлено, как российский спецназовец с полностью скрытым лицом стоит перед корреспондентом и другими людьми. Один из них спрашивает, сколько денег россиянин получил за нахождение на этой земле. Тот ответил, что это вопрос чести. «Вы должны уважать себя и вернуться в свою страну», — говорят ему.

Далее военный попросил выделить одного представителя от народа, чтобы поговорить, однако ему снова задают вопрос: «Что вы делаете здесь?» Россиянин ответил, что пытается обеспечить безопасность.

«Если ты хочешь защищать людей, встань и иди против Эрдогана. Спроси у него, почему он убивает людей и невинных детей?» — возмутилась одна из женщин.

В начале октября Эрдоган пригрозил начать новую операцию в Сирии. Это произойдет, если курдские формирования не покинут север республики, уточнил он, отметив, что Турция не потерпит любые шаги, которые приведут к «новой гуманитарной катастрофе» в сирийской провинции Идлиб.

В октябре прошлого года года Турция объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября Москва и Анкара договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона. При этом президент Сирии Башар Асад заявил, что предлагал курдам вместе бороться с «турецкими захватчиками», но те отказались.