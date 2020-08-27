В зоне «Источника мира» в Сирии взорвалась бомба

Возле здания почты в сирийском городе Рас аль-Айн (провинция Хасеке на севере страны) взорвалась бомба. Кадры с места события публикует Twitter-аккаунт International Security and Conflict Research.

На видео сняли вход в здание, у которого горит мотоцикл — возможно, именно в него заложили бомбу. На кадрах видно, что люди ранены, в доме выбиты стекла, вокруг пыль. Отмечается, что десятки людей погибли, точное число пострадавших пока не подсчитали.

Пока неизвестно, кто устроил взрыв, но в International Security and Conflict Research предполагают, что это могли быть курдские боевики: Рас аль-Айн находится в зоне, где Турция проводит операцию «Источник мира» по борьбе с террористами.

В октябре 2019 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона. При этом президент Сирии Башар Асад заявил, что предлагал курдам вместе бороться с «турецкими захватчиками», но те отказались.