Асад предрек восстание сирийцев против войск Турции и США

Президент Сирии Башар Асад считает, что в республике начнется восстание против войск Турции и США, если они не покинут страну после уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Глава государства отметил, что нахождение турецких и американских военных в Сирии нужно расценивать как оккупацию. В связи с этим Дамаску необходимо избавиться от ИГ, которое «американцы создали, поддерживают и которому дают задания», как предлога для этой оккупации. «Если американцы и турки не уйдут после этого, вполне закономерно начнется народное сопротивление. Это единственный путь», — предрек президент.

Асад добавил, что ни дискуссии, ни международное право не заставят уйти США и Турцию, и это проверено на примере Ирака. «Что заставило американцев уйти в 2007 году? Это стало результатом сопротивления иракского народа», — подчеркнул он.

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В интервью Асад также заявил, что планирует лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, он оценил планы американского лидера Дональда Трампа по его ликвидации, от которых того отговорил глава Минобороны США Джеймс Мэттис.

3 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать новую операцию в Сирии. По его словам, это произойдет, если курдские формирования не покинут север республики.

В октябре 2019 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и ИГ. В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона. При этом президент Сирии Башар Асад заявил, что предлагал курдам вместе бороться с «турецкими захватчиками», но те отказались.

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