Асад прервал речь в парламенте из-за плохого самочувствия

Президент Сирии Башар Асад был вынужден прервать обращение к парламенту из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

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По его информации, 55-летний глава государства выступал в Народном совете. В какой-то момент у него упало давление, из-за чего речь пришлось прервать. Отмечается, что через несколько минут Асад продолжил выступление. Обращение Асада покажут по телевидению в 18:30 по местному времени (совпадает с московским). Других подробностей произошедшего не приводится.

Год назад сообщалось, что жена сирийского президента Асма Асад победила онкологическое заболевание после года лечения. Она поблагодарила поддерживавших ее граждан и пожелала выздоровления всем болеющим.

Башар Асад в июле отметил 20-летие во главе страны: пост президента он занял 17 июля 2000 года.

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