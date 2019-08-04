Жена президента Сирии излечилась от рака

Жена президента Сирии Башара Асада — Асма Асад — победила онкологическое заболевание после года лечения. Об этом сообщила пресс-служба президентского дворца в Twitter.

«После окончания пути по борьбе с раком, который она начала год назад со всеми силами и верой, руководство Сирии и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с ее победой над болезнью», — сказано в публикации.

Отмечается, что супруга сирийского лидера поблагодарила поддерживающих ее граждан и пожелала выздоровления всем болеющим.

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О болезни супруги Асада стало известно в начале августа 2018 года. У женщины была обнаружена злокачественная опухоль молочной железы. Рак выявили на ранней стадии. В январе 2019-го врачи провели операцию на груди в военном госпитале и удалили опухоль. Однако Асад продолжила лечение от онкологического заболевания.

Жене сирийского президента 43 года. Асма Фаваз аль-Ахрас родилась в Лондоне, там же окончила школу и Королевский колледж Лондонского университета в области компьютерных технологий и французской литературы. Работала в Deutsche Bank и JPMorgan Chase, а затем уехала на родину родителей в Сирию. Башар Асад женился на Асме в 2001 году. Супруги воспитывают троих детей.

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