Жена президента Сирии Башара Асада Асма выступила с обращением после того, как у нее диагностировали злокачественную опухоль. Ее слова опубликованы в Twitter-аккаунте канцелярии сирийского лидера.

Материалы по теме Папка с усами Асад предает Россию ради Ирана и уничтожает тысячи сирийцев. Ему можно

«Я из того народа, который научил мир стойкости, силе и способности взглянуть в лицо трудностям. И моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех предыдущих лет», — заявила она, добавив фотографию, на которой она улыбается, несмотря на перебинтованную руку после капельницы.

О госпитализации Асмы Асад стало известно 8 августа. У женщины обнаружили рак молочной железы. Отмечается, что болезнь выявили на ранней стадии.

11 августа жене сирийского президента исполнится 43 года. Башар Асад женился на Асме в 2001 году. В том же году у них родился сын Хафез, в 2003-м — дочь Зейн, а в 2004-м — сын Карим.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!