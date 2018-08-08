У жены Асада нашли рак

Асма Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, попала в больницу в Дамаске из-за онкологического заболевания. Об этом сообщила в среду, 8 августа, канцелярия главы государства на своей странице в Twitter.

У женщины обнаружена злокачественная опухоль молочной железы. Отмечается, что рак выявили на ранней стадии.

Супруга президента уже начала лечение. На фотографии из больницы видно, что она сидит под капельницей, рядом с ней находится муж. В канцелярии пожелали первой леди Сирии скорейшего выздоровления.

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11 августа жене сирийского президента исполнится 43 года. Асма Фаваз аль-Ахрас родилась в Лондоне, там же окончила школу и Королевский колледж Лондонского университета в области компьютерных технологий и французской литературы. Работала в Deutsche Bank и JPMorgan Chase, а затем уехала на родину родителей в Сирию.

Башар Асад женился на Асме в 2001 году. В том же году у них родился сын Хафез, в 2003-м — дочь Зейн, а в 2004-м — сын Карим.

В 2016 году она рассказала в интервью, что ее муж — «очень спокойный, вдумчивый и всегда вежливый».

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