Жене Асада удалили раковую опухоль

Врачи удалили опухоль жене президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщила канцелярия сирийского лидера на своей странице в Twitter.

Отмечается, что операция на груди, которую перенесла Асма Асад, прошла в военном госпитале. Женщина продолжает лечение от злокачественной опухоли.

О болезни супруги Асада стало известно в начале августа 2018 года. У женщины была обнаружена злокачественная опухоль молочной железы. Рак выявили на ранней стадии.

Жене сирийского президента 43 года. Асма Фаваз аль-Ахрас родилась в Лондоне, там же окончила школу и Королевский колледж Лондонского университета в области компьютерных технологий и французской литературы. Работала в Deutsche Bank и JPMorgan Chase, а затем уехала на родину родителей в Сирию.

Башар Асад женился на Асме в 2001 году. В том же году у них родился сын Хафез, в 2003-м — дочь Зейн, а в 2004-м — сын Карим.

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